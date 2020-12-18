Sokağa çıkma kısıtlaması

Sokağa çıkma kısıtlaması ile sakinliğin hakim olduğu cadde ve sokaklardan görüntüler KARAMAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 21 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması ile sakinliğin hakim olduğu cadde ve sokaklardan görüntüler KARAMAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 21 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Karaman'da kısıtlama ile meydanlar ve caddelerde sakinlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal