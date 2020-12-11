Sokağa çıkma kısıtlaması
11.12.2020 22:58 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:02
Sokak ve caddelerden görüntü HATAY - Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde de cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.
Sokak ve caddelerden görüntü
HATAY - Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde de cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.
İskenderun'un işlek bölgelerinden Şehit Pamir Caddesi, Ulu Cami civarı, Atatürk Bulvarı ile Atatürk Anıt Alanı sessizliğe büründü.
Polis ekipleri, ana arterlerde denetleme noktaları oluşturdu. Mobil ekipler ise kentin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan