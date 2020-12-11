Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

11.12.2020 22:58 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:02

Sokak ve caddelerden görüntü HATAY - Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde de cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.

Sokak ve caddelerden görüntü

HATAY - Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde de cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.

İskenderun'un işlek bölgelerinden Şehit Pamir Caddesi, Ulu Cami civarı, Atatürk Bulvarı ile Atatürk Anıt Alanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana arterlerde denetleme noktaları oluşturdu. Mobil ekipler ise kentin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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