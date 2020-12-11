Sokağa çıkma kısıtlaması

Cumhuriyet meydanından görüntüler Polis noktasında uygulama yapılması KAYSERİ - Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

Cumhuriyet meydanından görüntüler

Polis noktasında uygulama yapılması KAYSERİ - Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürdü.

Genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan