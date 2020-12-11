Sokağa çıkma kısıtlaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Isparta'da sessizlik hakim oldu.

Isparta'da kısıtlama nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı. Kentin en işlek Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, sokakta ve caddelerde denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça