Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması

11.12.2020 22:28 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:41

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Isparta'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Isparta'da sessizlik hakim oldu.

Isparta'da kısıtlama nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı. Kentin en işlek Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, sokakta ve caddelerde denetim yaptı.

Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
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