Sokağa çıkma kısıtlaması
İstiklal Caddesi'nde kısıtlamadan muaf olan turistlerden görüntüler Polisin caddede pasaport kontrolü yapması Taksim meydanından görüntüler Beşiktaş'ta denetim yapılmasından görüntüler Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.
İstiklal Caddesi'nde kısıtlamadan muaf olan turistlerden görüntüler
Polisin caddede pasaport kontrolü yapması
Taksim meydanından görüntüler
Beşiktaş'ta denetim yapılmasından görüntüler Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya