Sokağa çıkma kısıtlaması

İstiklal Caddesi'nde kısıtlamadan muaf olan turistlerden görüntüler Polisin caddede pasaport kontrolü yapması Taksim meydanından görüntüler Beşiktaş'ta denetim yapılmasından görüntüler Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.

İstiklal Caddesi'nde kısıtlamadan muaf olan turistlerden görüntüler

Polisin caddede pasaport kontrolü yapması

Taksim meydanından görüntüler

Beşiktaş'ta denetim yapılmasından görüntüler Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya