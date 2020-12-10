Sokağa çıkma kısıtlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlaması

10.12.2020 23:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:33

İstiklal Caddesi'nde kısıtlamadan muaf olan turistlerden görüntüler Polisin caddede pasaport kontrolü yapması Taksim meydanından görüntüler Beşiktaş'ta denetim yapılmasından görüntüler Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.

İstiklal Caddesi'nde kısıtlamadan muaf olan turistlerden görüntüler

Polisin caddede pasaport kontrolü yapması

Taksim meydanından görüntüler

Beşiktaş'ta denetim yapılmasından görüntüler Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Denizli sokakları böyle görüntülendi
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Denizli sokakları böyle görüntülendi
ÇORUM- Belediye sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sokak hayvanlarını besliyor
ÇORUM- Belediye sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sokak hayvanlarını besliyor
Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Tatvan sokakları sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Tatvan sokakları sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Sayan Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Sörloth Şenol Güneş Sergen Yalçın Enner Valencia Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 23:33:33. #1.14#
title