Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

09.12.2020 21:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:34

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Hatay

Hatay'da da vatandaşların sıklıkla kullandığı Atatürk, Gündüz ve Cumhuriyet caddeleri ile Atatürk Parkı'nda kısıtlamaya uyuldu. Tarihi Uzun Çarşı'da ise dükkan kepenklerinin kapalı olduğu görüldü.

Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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