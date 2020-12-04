Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

04.12.2020 22:44 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:48

Cumhuriyet Meydanı Deveciler Hanı Sulusokak Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı TOKAT - Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve yollar boşaldı.

Cumhuriyet Meydanı

Deveciler Hanı

Sulusokak Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı

TOKAT - Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve yollar boşaldı. Kısıtlamanın ardından Sulusokak sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar

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