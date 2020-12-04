Sokağa çıkma kısıtlaması
04.12.2020 22:44 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:48
Cumhuriyet Meydanı Deveciler Hanı Sulusokak Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı TOKAT - Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve yollar boşaldı.
Cumhuriyet Meydanı
Deveciler Hanı
Sulusokak Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı
TOKAT - Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve yollar boşaldı. Kısıtlamanın ardından Sulusokak sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar