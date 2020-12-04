Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

04.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:37

Boş cadde ve sokaklar ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adıyaman'da sessizlik hakim oldu.

Boş cadde ve sokaklar

ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adıyaman'da sessizlik hakim oldu.

Kentin işlek cadde ve sokaklarında kısıtlamalarının başlamasıyla beraber sessizlik hakimlik oldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Gölbaşı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Gölebatmaz Caddesi, Sıratut Caddesi gibi cadde ve sokaklarda kısıtlamaya yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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