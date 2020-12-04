Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

04.12.2020 22:26 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:30

Kentteki araç ve insan yoğunluğunun azalması Yoğunluk yaşanan bölgelerdeki sessizlik Polis ekiplerinin uygulama yapması KIRŞEHİR - Kırşehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Kentteki araç ve insan yoğunluğunun azalması

Yoğunluk yaşanan bölgelerdeki sessizlik

Polis ekiplerinin uygulama yapması

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Kırşehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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