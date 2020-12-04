Sokağa çıkma kısıtlaması
04.12.2020 22:26 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:30
Kentteki araç ve insan yoğunluğunun azalması Yoğunluk yaşanan bölgelerdeki sessizlik Polis ekiplerinin uygulama yapması KIRŞEHİR - Kırşehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.
Kentteki araç ve insan yoğunluğunun azalması
Yoğunluk yaşanan bölgelerdeki sessizlik
Polis ekiplerinin uygulama yapması
KIRŞEHİR - Kırşehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.
Kırşehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız