ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladıZonguldak'ın en işlek caddeleri olan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizlik hakim oldu.