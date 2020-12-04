ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması
Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladıZonguldak'ın en işlek caddeleri olan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizlik hakim oldu.
Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı
Zonguldak'ın en işlek caddeleri olan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizlik hakim oldu.
Normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Madenci Anıtı'nın önü de boş kalırken, polis ekipleri bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı. Vatandaşların evlerine çekildiği kentte polis ekipleri ile bekçiler denetimlerini sürdürdü.
Öte yandan boş kalan sokaklarda gazetecilerin yavru köpeklerle oyun oynadığı görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı