ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması

04.12.2020 21:40 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:17

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladıZonguldak'ın en işlek caddeleri olan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı

Zonguldak'ın en işlek caddeleri olan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizlik hakim oldu.

Normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Madenci Anıtı'nın önü de boş kalırken, polis ekipleri bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı. Vatandaşların evlerine çekildiği kentte polis ekipleri ile bekçiler denetimlerini sürdürdü.

Öte yandan boş kalan sokaklarda gazetecilerin yavru köpeklerle oyun oynadığı görüldü.

ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması
ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması
ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması
ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

İlgili Haberler

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması
ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması
SAKARYA/ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması
SAKARYA/ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Beyonce İrem Derici Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 22:17:53. #1.14#
title