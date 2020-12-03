Sokağa çıkma kısıtlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlaması

03.12.2020 22:02 | Son Güncelleme: 03.12.2020 22:07

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kilis'te sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kilis'te sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kilis'te salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gün içinde yoğunluğun yaşandığı sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.

Ekipler, il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Denizli sokakları böyle görüntülendi
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Denizli sokakları böyle görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade
Magazin Enes Batur Sezen Aksu Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Samatta Şenol Güneş Caner Erkin Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlaması - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 22:07:14. #1.14#
title