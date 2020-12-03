Sokağa çıkma kısıtlaması
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kilis'te sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kilis'te sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kilis'te salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gün içinde yoğunluğun yaşandığı sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.
Ekipler, il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz