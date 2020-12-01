Sokağa çıkma kısıtlaması

Polis ekiplerinin uygulama yapması Kısıtlamaya uymayan vatandaşlara ceza yazılması Sokağa çıkan araçların durdurularak kontrol yapılması Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin uygulama yapması

Kısıtlamaya uymayan vatandaşlara ceza yazılması

Sokağa çıkan araçların durdurularak kontrol yapılması Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında kent merkezinde insan ve araç yoğunluğu son derece azaldı.

Yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.

Kentin en işlek bölgeleri olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile Bayramyeri Meydanı boşaldı.

Kent genelinde polis ekipleri uygulama ve denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek