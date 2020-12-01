Sokağa çıkma kısıtlaması

Ankara ve Terme Caddesi ile bağlantılı sokaklardan görüntüler Kentin araç ve insan hareketliğinin yoğun olduğu bölgelerde sessizlik KIRŞEHİR - Kırşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başlanmasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.