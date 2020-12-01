Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

01.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:08

Ankara ve Terme Caddesi ile bağlantılı sokaklardan görüntüler Kentin araç ve insan hareketliğinin yoğun olduğu bölgelerde sessizlik KIRŞEHİR - Kırşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başlanmasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Ankara ve Terme Caddesi ile bağlantılı sokaklardan görüntüler

Kentin araç ve insan hareketliğinin yoğun olduğu bölgelerde sessizlik

KIRŞEHİR - Kırşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başlanmasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

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Kent sakinlerinin saat 21.00'den önce alışverişlerini tamamlayarak kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Kent merkezindeki Atatürk, Terme ve Lise caddeleriyle Cacabey Meydanı etrafında caddeler olmak üzere izinli olanlar haricindeki iş yerleri kapatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk sahalarındaki yerlerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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