Sokağa çıkma kısıtlaması (2)
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Malatya'nın Darende ilçesinde sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Malatya'nın Darende ilçesinde sessizlik hakim oldu.
İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.
Darende'de vatandaşların sıklıkla kullandığı işlek cadde ve meydanlar, yollar, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.
Polis ekipleri ilçe genelinde önlem alarak denetim yaparken sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen