Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'nın en işlek merkezlerinden Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi ve Uzun Çarşı boş kaldı.

Polis ekipleri, mahalle bekçileri ve zabıta ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Kocaeli

Kocaeli'nin en işlek güzergahı olan yürüyüş yolu ve çevresinde saat 21.00 itibarıyla sessizlik hakim oldu.

Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı sakin bir akşam geçiriyor.

D-100 kara yolundan geçen araç sayısında azalma görüldü.

Bartın

Bartın'da da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı saat 21.00 itibarıyla boşaldı.

Yine araç trafiğinin yoğun olduğu Bülent Ecevit Bulvarı ve İskele Caddesi de sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.

Düzce

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddeler boşaldı.

Kentin en işlek merkezlerinden Anıtpark ve Belediye Meydanı, İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve çevresi boş kaldı.

Polis ekipleri ve mahalle bekçileri, kentin çeşitli noktalarında kısıtlamaya uyulup uyulmadığını denetledi.

Karabük

Karabük'te de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla en yoğun sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kentin en yoğun caddesi Kemal Güneş ve Kent Meydanı boş kaldı.

Polis ekipleri çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan, tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da da kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim.

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polis ekipleri bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.

Vatandaşların evlerine çekildiği kentte kalabalığın en fazla olduğu Madenci Anıtı'nın önü de boş kaldı.

Bolu

Bolu'da, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kentin en işlek cadde ve sokaklarında gün içinde sakinlik görüldü. Kısıtlamanın da başlamasıyla kentte sessizlik hakim oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ve D-100 kara yolunun kent içinden geçen kısmında araç yoğunluğu azaldı.

Kentte emniyet ekipleri tarafından 16 noktada denetim yapıldı. Kısıtlamaya uymayanlara ve maske takmayanlara para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız