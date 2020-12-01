Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

01.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:59

Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.

Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesi emniyet ekipleri araçlardan anons yaparak uyarıda bulundu.

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Kısıtlamanın başlamasıyla işlek caddelerde tedbir alan ekipler araçları durdurarak sürücülerin ehliyet ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti.

Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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