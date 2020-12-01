Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlaması
01.12.2020 21:52 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:18
Son dakika haberi... Polis ekiplerinin kontrolleri Amasya'dan detay görüntüler AMASYA - Amasya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Polis ekiplerinin kontrolleri
Amasya'dan detay görüntüler AMASYA - Amasya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur