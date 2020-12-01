Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlaması

01.12.2020 21:52 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:18

Son dakika haberi... Polis ekiplerinin kontrolleri Amasya'dan detay görüntüler AMASYA - Amasya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin kontrolleri

Amasya'dan detay görüntüler AMASYA - Amasya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması
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