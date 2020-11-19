Sokağa çıkma kısıtlamalarından şehirlerarası seyahatler etkilenmeyecek
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Sokağa çıkma kısıtlamalarından şehirlerarası seyahatler etkilenmeyecek

19.11.2020 10:05 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:08
Sokağa çıkma kısıtlamalarından şehirlerarası seyahatler etkilenmeyecek

Obilet.com, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 20 Kasım 2020'den itibaren geçerli olacak şekilde getirilen yeni sokağa çıkma kısıtlamaları çerçevesinde, şehirlerarası seyahatlerin durumdan etkilenmeyeceğini paylaştı.

Obilet.com, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 20 Kasım 2020'den itibaren geçerli olacak şekilde getirilen yeni sokağa çıkma kısıtlamaları çerçevesinde, şehirlerarası seyahatlerin durumdan etkilenmeyeceğini paylaştı.

Obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, otobüs ve uçak bileti olan vatandaşlar, yolculuk tarihleriyle sınırlı olmak kaydıyla, hafta sonuna denk gelse dahi sokağa çıkma yasaklarından etkilenmeyecek.

Yolcular, yolculuk belgelerini, biletlerine ait görüntüleri ya da rezervasyon kodlarını ibraz ederek otogar, terminal ve havaalanlarına gidiş-dönüşlerini gerçekleştirebilecek.

Hafta içi belli saatler haricinde sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar da şehirlerarası otobüs ve uçak yolculuklarını gerçekleştirebilecek.

Şehirlerarası otobüs seferleri ve uçuşlar planlandığı şekilde devam edecek.

???????Verilen bilgiye göre, şehirlerarası otobüs ve uçak biletlerine olan taleplerin özellikle hafta sonlarında artması bekleniyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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