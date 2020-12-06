Sokağa çıkma kısıtlamalarında fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
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Sokağa çıkma kısıtlamalarında fırınlar hizmet vermeye devam ediyor

06.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:21

Sokağa çıkma kısıtlamalarında fırınlar hizmet vermeye devam ediyor Mardin'de hafta sonları tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında fırınlar halka hizmet vermeye devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında fırınlar hizmet vermeye devam ediyor

MARDİN - Mardin'de hafta sonları tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında fırınlar halka hizmet vermeye devam ediyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında fırınlar aralıksız çalışarak halka hizmet vermeye devam ediyor. Fırın işletmecisi Rıdvan Demir, kısıtlamada da hizmet vermeye devam ettiklerini ve satış yaparken halkın sağlını korumaya çalıştıklarına dikkat çekti. Demir, "Halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu zor süreçte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Satışlarımızı yaparken de halkımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. Elimizden geldikçe dikkat ediyoruz. Temizlik olsun, eldiven olsun, bu zor süreçte bizde halkımıza yardımcı oluyoruz" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlamalarında fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlamalarında fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlamalarında fırınlar hizmet vermeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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