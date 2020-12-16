Sokağa çıkma kısıtlamalarında dijital kitaplara ilgi arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamalarında dijital kitaplara ilgi arttı

16.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:33
Sokağa çıkma kısıtlamalarında dijital kitaplara ilgi arttı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediyenin vatandaşların hizmetine sunduğu e-kitap oku ve sesli e-kitap dinle uygulamaları yoğun ilgi görürken, özelikle sokağa çıkma kısıtlamalarında dijital kitap uygulamaları vatandaşlara kolaylık sağladı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediyenin vatandaşların hizmetine sunduğu e-kitap oku ve sesli e-kitap dinle uygulamaları yoğun ilgi görürken, özelikle sokağa çıkma kısıtlamalarında dijital kitap uygulamaları vatandaşlara kolaylık sağladı.

Aylar süren pandemi, vatandaşların kitaplara ulaşma alışkanlıklarını değiştirdi. Kısıtlamalar dahilinde; kütüphanelerin kapatılması, saat sınırlaması getirilmesi, yine bu süreçte yeni kitap basımlarının azalması kitapseverleri dijital kitaplara yönlendirdi. Özellikle sesli e-kitaplara ilgisini arttıran kitapseverler, evlerinde kaldıkları süreçte kitapları aile ortamında sesli olarak dinleme imkanı buldu. Vatandaşlar, sesli dinlemelerinin yanı sıra kitapları PDF olarak bilgisayarlarına ve mobil cihazlarına indirerek kitap koleksiyonlarına eklemeye başladı.

Bu süreçte Aliağa Belediyesinin dijital kitap uygulamaları da kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. Kültür yayınları kapsamında Aliağa Kent Kitaplığına birbirinden önemli 14 eser kazandıran Aliağa Belediyesi, kent dışında ikamet eden kitapseverler için e-kitap uygulaması, görme engelli vatandaşlar için ise sesli e-kitap dinle uygulamalarını resmi internet sayfası üzerinden hizmete sundu. Aliağa Belediyesinin dijital kitap uygulamaları, sokağa çıkma kısıtlamalarında tüm kitapseverlere kolaylık sağladı. Aliağa Belediyesinin resmi internet sayfasında kitapseverlerin beğenisine sunulan Aliağa Kent Kitaplığı eserleri, kitapseverler tarafından 23 bin 841 kez indirildi. - İZMİR

Sokağa çıkma kısıtlamalarında dijital kitaplara ilgi arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Son dakika: İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından caddeler dolup taştı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından caddeler dolup taştı
Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü İstanbul,metro,metro istasyonu,Metrobüs,sokağa çıkma kısıtlaması,trafik,
Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü İstanbul,metro,metro istasyonu,Metrobüs,sokağa çıkma kısıtlaması,trafik,
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Engin Altay Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Defne Samyeli Haluk Bilginer Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Pierre Webo Samet Aybaba Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk Fenerbahçe Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamalarında dijital kitaplara ilgi arttı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 18:36:48. #1.15#
title