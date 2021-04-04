Sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması pazar günü de devam ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması pazar günü de devam ediyor. Pazartesi sabahı 05'te sona erecek olan kısıtlamalardan kameralara yansıyan görüntüler ise şaşırtmadı.

Kırsal kesimlerde kurallara çoğunlukla uyulsa da şehirlerin işlek cadde ve sokaklarında kalabalıklar oluştu. İstanbul'da kısıtlamadan muaf olanlar ve turistler korona virüsü unuttu. Çoğu kişinin maskeyi hala doğru bir biçimde takmadığı gözlemlendi.

Çok yüksek riskli Antalya'da ise pes dedirten görüntüler oluştu. Kısıtlama saatlerinde mehter marşı eşliğinde kız isteme merasimi yapıldı. Damat yakınları araçlarla konvoy yaparken o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde ve sokaklarda önlem aldı.

Denetimde Azerbaycanlı bir çift, sokağa çıkma kısıtlamasından haberlerinin olmadığını spor salonuna gittiklerinde kapalı olduğunu gördüklerini bunun üzerine evlerine geri döndüklerini belirtti. Çift ne kadar yalvarıp yakarsa da ceza yemekten kurtulamadı. Çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı