Sokağa çıkma kısıtlamaları olan 15-18 yaş arası gençlerin izinleri başladı
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Sokağa çıkma kısıtlamaları olan 15-18 yaş arası gençlerin izinleri başladı

Sokağa çıkma kısıtlamaları olan 15-18 yaş arası gençlerin izinleri başladı Sokağa çıkma kısıtlaması olan 15-18 yaş arasındaki gençlerin saat 11.00 ila 15.00 arasında dışarıya çıkma izinleri başladı.

29.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:27

Sokağa çıkma kısıtlamaları olan 15-18 yaş arası gençlerin izinleri başladı

ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlaması olan 15-18 yaş arasındaki gençlerin saat 11.00 ila 15.00 arasında dışarıya çıkma izinleri başladı.

Binlerce gencin ipini çektiği sokağa çıkma izni başladı. Saat 11.00 ila 15.00 arasında sürecek olan izin çerçevesinde 15-18 yaş arasındaki gençler sokağa çıkabilecek. Bu kapsamda, belirlenen saatler arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla gençler dışarı da olabilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesine göre, 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 03 Haziran Çarşamba ve 05 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Sokağa çıkma yasağında ceza kaç lira?

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları olan 15-18 yaş arası gençlerin izinleri başladı

Kaynak: İHA

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