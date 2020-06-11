Sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan çocuklar stres attı
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Sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan çocuklar stres attı

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle, sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıla n çocuklar doyasıya eğlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan çocuklar stres attı
11.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:08

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle, sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıla n çocuklar doyasıya eğlendi.

Korona virüsle mücadele sürecinde yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için önceki gün yayınlanan genelgeyle birlikte kısıtlama kaldırıldı. Çocuklar sokağa çıkma serbestliğinin ilk gününde İzmit Belediyesinin belediye meydanında gerçekleştirdiği etkinliklere katılarak eğlendiler. İzmit Belediyesi'nin belediye meydanında gerçekleştirdiği etkinlikte sosyal mesafe gözetilerek çocuklar aileleriyle keyifli ve kaliteli zaman geçirdi. Çocuklara özel olarak gerçekleştirilen etkinlikte kum, ahşap ve boncuk atölyeleriyle çocuklar eğitici oyunlar oynadı.

Ayrıca program sonunda tüm çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve İzmit pişmaniyesi hediye edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

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