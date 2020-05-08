Sokağa çıkma kısıtlama öncesi uzun kuyruklar oluşturdular
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Sokağa çıkma kısıtlama öncesi uzun kuyruklar oluşturdular

Sokağa çıkma kısıtlama öncesi uzun kuyruklar oluşturdular
08.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:32

SAKARYA'da, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kente gelmek isteyenler, polis uygulama noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.

SAKARYA'da, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kente gelmek isteyenler, polis uygulama noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Sakarya'ya gelmek isteyen vatandaşlar, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D-100 Karayolu Serdivan Esentepe Mahallesi mevkisinde kurulan uygulama noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Polis, trafiği durdurarak araçlarda bulunanların belgelerini kontrol etti. Belgesi olmayanlar geri döndürülürken, şehirden ayrılan araç sürücülerine sokağa çıkma yasağı hatırlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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