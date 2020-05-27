Sokağa çıkma iznine soğuk ve yağmur engeli
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Sokağa çıkma iznine soğuk ve yağmur engeli

Sokağa çıkma kısıtlamasının 0-14 yaş gurubu için kalkmasıyla birlikte dışarı çıkmak isteyen Eskişehir'deki çocuklar, soğuk hava ve yağmur engeline takıldı.

Sokağa çıkma iznine soğuk ve yağmur engeli
27.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:30

Sokağa çıkma kısıtlamasının 0-14 yaş gurubu için kalkmasıyla birlikte dışarı çıkmak isteyen Eskişehir'deki çocuklar, soğuk hava ve yağmur engeline takıldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibariyle tüm Türkiye'de sona erdi. Risk altında olan belirli yaş gruplarındaki vatandaşlar için yasak hala devam ederken, geçen haftalarda uygulanan 0-14 yaş arası çocukların dışarı çıkmalarına bugün de izin verildi. Eskişehir'de dışarı çıkmak için saat 11.00'ı bekleyen çocuklar ve aileleri yağmur engeline takıldı. İzinli oldukları sürelerde aileleri ile birlikte yeşil alanları dolduran çocuklar, hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağmurun başlaması sebebiyle evlerinden çıkamayarak izinli oldukları saatleri evlerinde geçirmek zorunda kaldı. Sokaklarda aileleri ile birlikte dışarıda çok az sayıda çocuk bulunurken, diğer vatandaşalar ise yağmura aldırış etmeden sokakların tadını çıkardı. Sokağa çıkma izni, saatler 15.00'ı gösterdiğinde sona erecek.

Vatandaşlar sokakları doldurdu

Kısıtlamanın kalkmanın kalkması ile birlikte sokağa dökülen vatandaşlar ise, adeta temiz havanın tadını çıkardı. 0-14 yaş arası çocuklar izinli oldukları sürede yağışlar ve serin hava sebebiyle dışarı çıkamazken, orta yaştaki vatandaşlar ise hava sıcaklığına aldırış etmeden Eskişehir'in en kalabalık caddelerinden biri olan Hamam Yolu Caddesini doldurdu.

Meteorolojiden alınan verilere göre hava sıcaklıkları ise hafta sonuna kadar serin ve yağmur yağışlı olarak seyredecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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