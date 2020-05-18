Sokağa çıkma izninden dönmeyen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
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Sokağa çıkma izninden dönmeyen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Denizli'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara dün verilen sokağa çıkma izninde dışarı çıkan ve bir daha geri dönmeyen 69 yaşındaki adamın cansız bedeni oturduğu evin yakınındaki bir binanın çatısında bulundu.

Sokağa çıkma izninden dönmeyen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
18.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:43

Denizli'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara dün verilen sokağa çıkma izninde dışarı çıkan ve bir daha geri dönmeyen 69 yaşındaki adamın cansız bedeni oturduğu evin yakınındaki bir binanın çatısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma izninde 69 yaşındaki Hüseyin Kamacı da dışarıya çıktı. İznin bittiği 18.00'de yaşlı adamın eve geri dönmediğini gören yakınları, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis, Kamacı'nın gittiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şahsın en son İstiklal Mahallesi'nde yürürken görüntülerine ulaşan polis, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Öğlen saatlerinde şahsın en son İstiklal Mahallesi'nde bir binaya girdiği bilgisini alan polis, söz konusu adrese gittiklerinde binanın çatısında Kamacı'nın yerde hareketsiz yattığını belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cesedinin evinin iki bina yanındaki apartmanın çatısında bulunması ise evini karıştırmış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Yapılan incelemelerin ardından Kamacı'nın cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Kamacı'nın yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Alzheimer hastalığı başlangıcı olduğu öğrenilen Kamacı'nın kullandığı ilaçlardan dolayı zaman zaman geçici hafıza kayıpları yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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