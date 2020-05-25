Sokağa çıkma izninde torun ziyaretine gittiler
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Sokağa çıkma izninde torun ziyaretine gittiler

Sokağa çıkma izninde torun ziyaretine gittiler Covid-19 gölgesinde bayram ziyareti 70 yaşındaki çift, sokağa çıkma izninde çocuklarına bayramlaşmaya gitti Çanakkale'de, Ramazan Bayramı'nın ilk günü 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen sokağa çıkma izninde çocuklarını ve torununu ziyarete giden...

25.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:16

Sokağa çıkma izninde torun ziyaretine gittiler

Covid-19 gölgesinde bayram ziyareti

70 yaşındaki çift, sokağa çıkma izninde çocuklarına bayramlaşmaya gitti

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Ramazan Bayramı'nın ilk günü 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen sokağa çıkma izninde çocuklarını ve torununu ziyarete giden 70 yaşındaki Sami Şen ile eşi Raziye Şen, sosyal mesafeye uyarak uzaktan bayramlaşıp, torunlarına harçlıklarını verdiler.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 81 ilin tamamında ilk kez uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu Ramazan Bayramı buruk geçti. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşayan Sami Şen ile eşi Raziye Şen, bayramın birinci günü 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen sokağa çıkma izninde soluğu; kızı Samiye Doğramacı, damadı Erhan Doğramacı ve torunu Enes Doğramacı'nın bulunduğu evin önünde aldılar. Seferşah Mahallesi Kazanlıkuyu sokağında bulunan eve gelen Şen çifti, park ve gezi alanlarına gitmek yerine uzun zamandır göremedikleri çocukları ve torununa koştu.

"Şu yaşa geldim, böyle bayram görmedim"

Bir süre kapı önünde çocukları ve torunuyla sohbet eden dede Sami Şen, "Şu yaşa geldim, böyle bayram görmedim. Bu bayram da böyle oldu. Hayırlısı olsun. Hepsi Allah'tan bunlar da gelip, geçer" dedi.

Sami Şen'in kızı Samiye Doğramacı ise "Çok buruk geçiyor bayram. Her bayram biz ellerini öpmeye giderdik. Bu bayram annem ve babam bize geldi" diye konuştu.

Sosyal mesafeli bayram harçlığı

Yapılan sohbet ve ziyaretin ardından sıra bayram harçlıklarına geldi. Bayram harçlıklarını sosyal mesafe kuralına uyarak bahçe kapısı önünden uzatan Şen çifti çocukları ve torunu Enes Doğramacı'yı çok özlediklerini söyledi.

Sokağa çıkma izninde torun ziyaretine gittiler

Kaynak: İHA

Manşet

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