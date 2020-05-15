Sokağa çıkma izninde serinlemek için girdiği ırmaktan cansız bedeni çıktı Sokağa çıkma izninde serinlemek için girdiği ırmaktan cansız bedeni çıktı 41 gündür evden çıkmayan 17 yaşındaki genç, arkadaşıyla girdiği ırmakta hayatını kaybetti Cansız bedeni sudan çıkan gencin ailesi sinir krizi geçirdi Antalya'da 41 gündür evinden çıkmayan 17 yaşındaki lise...

Sokağa çıkma izninde serinlemek için girdiği ırmaktan cansız bedeni çıktı

41 gündür evden çıkmayan 17 yaşındaki genç, arkadaşıyla girdiği ırmakta hayatını kaybetti

Cansız bedeni sudan çıkan gencin ailesi sinir krizi geçirdi

ANTALYA - Antalya'da 41 gündür evinden çıkmayan 17 yaşındaki lise öğrencisinin, sokağa çıkma izninde serinlemek için girdiği Manavgat Irmağı'ndan cansız bedeni çıktı. Cansız bedeni sudan çıkan gencin ailesi sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Mustafa Boz, korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına verilen 4 saatlik dışarı çıkma izninin son anlarında arkadaşlarıyla beraber Çevreyolu Köprüsü altına geldi. Aşırı sıcaktan bunalan gençler ırmağa girerek serinlemek istedi. Teknelerin yolcu aldığı iskeleden ırmağa atlayan Mustafa Boz, suda batıp çıkmaya başladı. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen genç ırmakta kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot, çevrede araştırma başlattı.

Cansız bedeni bulundu

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışması sonucu gencin cansız bedeni, ırmağa girdiği noktadan 20 metre mesafede bulundu. Mustafa Boz'un anne babası ve yakınları sinir krizi geçirdi. Arkadaşlarından Mehmet Sürmeli ise fenalık geçirdi. Kalbini tutarak yere yığılan Sürmeli'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Mehmet Sürmeli, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA