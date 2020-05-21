Sokağa çıkma izninde koronavirüse tepki gösterdi, sosyal medyada ilgi odağı oldu ORDU'nun Aybastı ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında 4 saatlik izinde sokağa çıkan Utku Özkanlı (12), cep telefonuyla çektiği videoyla salgına yöre şivesiyle tepki gösterdi.

ORDU'nun Aybastı ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında 4 saatlik izinde sokağa çıkan Utku Özkanlı (12), cep telefonuyla çektiği videoyla salgına yöre şivesiyle tepki gösterdi. Özkanlı'nın sosyal medyada paylaştığı görüntü, takipçilerin beğenisini topladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında dün 4 saatliğine dışarıya çıkma iznini, Aybastı ilçesindeki parkta yürüyerek geçiren Ortaokul öğrencisi Utku Özkanlı, tüm dünyanı etkisi altına alan salgın nedeniyle ilçedeki çoğu iş yerinin kapalı olmasına verdiği tepkiyi, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Salgın öncesi yaşantısını çok özlediğini anlatan Utku, evde yediklerinden şikayet etiği kısa videosunda, "Bu korona yaktı beni. Çarşı kapalı, en azından gezip tozuyorduk, bir şeyler yiyorduk. Markete gidip içecekler alıyorduk, kıymalı pide ve lahmacun yiyordum. Şimdi hiç yiyemiyorum. Domates, makarna yiyorum, hiç de sevmiyorum. Zorla yiyorum. Ölü sayısı git gide azalıyor, inşallah bu korona geçer de yine yeriz" dedi.Görüntüyü, sosyal medya hesabından paylaşan Özkanlı, kısa sürede takipçilerden yüzlerce yorum ve beğeni aldı.RESTORAN SAHİBİNDEN PİDE SÖZÜ

İlçede lahmacun ve pide salonu olan restoran işletmecisi Metin Savaş Güleç, bir anda fenomen olan Utku'nun tepkisine sessiz kalmayarak, "Genç adam, sıkma canını. Bu günler geçecek. Madem 'gıymalı' pideyi özledin, normal sürece geçtiğimiz ilk gün 3 arkadaşınla seni restorana davet ediyorum. Sana ve arkadaşlarına en kral pideleri ikram edeceğiz. Sen şimdilik sağlığına dikkat et, pide işi kolay" şeklinde yorumda bulundu.

Kaynak: DHA