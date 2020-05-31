Sokağa çıkma izninde cemaatle namaz kılma hasretlerini giderdiler
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Sokağa çıkma izninde cemaatle namaz kılma hasretlerini giderdiler

İzmir'de bugün istisna uygulaması kapsamında sokağa çıkma imkanına kavuşan bazı 65 yaş üzeri vatandaşlar, uzun süredir ayrı kaldıkları camilere kavuştu, avlularda vakit namazlarını eda etti.

Sokağa çıkma izninde cemaatle namaz kılma hasretlerini giderdiler
31.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:21

İzmir'de bugün istisna uygulaması kapsamında sokağa çıkma imkanına kavuşan bazı 65 yaş üzeri vatandaşlar, uzun süredir ayrı kaldıkları camilere kavuştu, avlularda vakit namazlarını eda etti.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeriyle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen istisna kapsamında özellikle ikindi vakti öncesi camilerde hazırlık yapıldı.

Konak ilçesindeki Hamidiye Camisi'nde de imam ve cami görevlileri, namazın kılınacağı avluda temizlik yaptı.

İkindi vakti öncesi cami çevresinde yürüyüş yapan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, okunan ezanla avluya gelerek sosyal mesafeye göre düzenlenmiş tek kullanımlık seccadelerde yerlerini aldı.

Maske takan ve sosyal mesafe kuralına riayet eden vatandaşlar, burada vakit namazını eda etti.

Camide namazını kılanlardan 65 yaşındaki Galip Seçilmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle uzun süre sonra camide namazını kıldığını söyledi.

Camide namaz kılmayı çok özlediğini belirten Seçilmiş, "Namazımı evde kılıyordum ama camideki gibi olmuyor. Burada cemaatle beraber kılmanın ayrı bir güzelliği var. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Tek dileğim bir an önce bu hastalığın sona ermesi." dedi.

İsmail Göktan ise 77 yaşında olduğunu ifade ederek, "Salgına karşı cami görevlileri önlemler almış. Namazımızı sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak avluda kıldık. Camiye tekrar gelmek ve namaz kılmak beni mutlu etti. İnşallah en kısa sürede bu hastalık sona erer de eskisi gibi 5 vakit namazlarımızı camilerde kılmaya devam ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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