Sokağa çıkma izninde 71 yaşındaki adam sokakta tezgah açtı
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Sokağa çıkma izninde 71 yaşındaki adam sokakta tezgah açtı

Sokağa çıkma izninde 71 yaşındaki adam sokakta tezgah açtı Fatih'te, 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma izninden faydalanan 71 yaşındaki bir adam sokak üzerinde tezgah açtı.

Sokağa çıkma izninde 71 yaşındaki adam sokakta tezgah açtı
17.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:59

Sokağa çıkma izninde 71 yaşındaki adam sokakta tezgah açtı

İSTANBUL - Fatih'te, 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma izninden faydalanan 71 yaşındaki bir adam sokak üzerinde tezgah açtı.

65 yaş üstü vatandaşlar için 6 saatlik sokağa çıkma izni saat 12.00 itibariyle başladı. 1 haftanın ardından tekrar evlerinden çıkan vatandaşlar, park ve bahçelerde yürüyüş yaptı. Fatih'te sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte oturduğu sokakta yere tezgah açarak satış yapmaya başlayan 71 yaşındaki İsmail Akanur yaşlılara hizmet etmek için sokağa çıktığını ifade etti. İsmail Akanur, "Daha yeni geldim. 5-6 TL'lik bir satış yaptım. 2 aydır eve kapanıyoruz. Dışarı çıkamıyorum. Bugün de yaşlılara hizmet etmek için sokağa çıktım" dedi.

Sokağa çıkma izninde 71 yaşındaki adam sokakta tezgah açtı

Kaynak: İHA

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