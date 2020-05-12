Sokağa çıkma izni öncesi çocuk parkları dezenfekte edildi
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Sokağa çıkma izni öncesi çocuk parkları dezenfekte edildi

Süleymanpaşa Belediyesi, yeni tip korona virüsü salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Sokağa çıkma izni öncesi çocuk parkları dezenfekte edildi
12.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:20

Süleymanpaşa Belediyesi, yeni tip korona virüsü salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezindeki bütün çocuk parklarını dezenfekte etti.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı çocuk ve gençlerin haftanın belli günleri belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bu kişilerin kullanacakları kamusal alanlarda Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar da hız kazandı. Sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili yeni düzenlemelere göre pazar günleri 11.00-15.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlara, çarşamba günleri yine aynı saatler arasında 20 yaş altı çocuk ve gençlere evlerine yürüme mesafesinde olmak kaydı ile sokağa çıkma serbestliği getirildi. Buna göre 20 yaş altı çocuklar ve gençler 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, salgın nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan çocuklar için çocuk parklarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, iki gün boyunca kentteki tüm çocuk parklarını dezenfekte ederek çocuklar için hazır hale getirdi. Ayrıca 65 yaş üzeri vatandaşların ilgi gösterdiği parklardaki spor aletleri de dezenfekte edildi.

"Çocuklarımızın sağlığını korumak her zaman birinci önceliğimiz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Çocuklarımız bizim için her şeyden önemli. Onların sağlığını korumak her zaman birinci önceliğimiz. Haftalardır evlerinde kapalı kalan yavrularımızın bu durumdan etkilenmemeleri mümkün değildi. Nitekim Sağlık Bakanlığımız çocuklarımızın ruh ve beden sağlığı açısından haftanın belli gün ve saatlerinde de olsa sokağa çıkma izni getirdi. Biz de Çarşamba günü çocuklarımızın güvenle kullanabilmeleri, gönüllerince eğlenebilmeleri için bütün çocuk parklarımızda dezenfeksiyon çalışması yaptık. Zaten salgının başladığı ilk günden beri belirli aralıklarla çocuk parklarımızda da diğer kamusal alanlarda olduğu gibi dezenfeksiyon işlemi yapıyorduk. Ama sokağa çıkmalarına izin verilecek olan çocuklarımızın güvenliği ve selameti için bütün parklarımızda yeniden ve daha detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte çocuklarımızın sokağa çıkmalarına izin verilen günlerden önce yine aynı titizlikle parklarımızı arındıracağız" diye konuştu.

"Parklarda da sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etmeliyiz"

Yüksel, parklarda yapılan çalışmaların nihai çözüm olmadığının altını çizerek, bu alanları kullanacak çocuklara şu uyarılarda bulundu:

"Biz parklarımızı gece gündüz demeden dezenfekte ediyoruz. Ancak salgın tehdidinden korunmak için bu tek başına yeterli değil. Çocuklarımızdan ve anne babalardan ricamız, parklarımızda da sosyal mesafe kurallarına uymaları, temastan kaçınmaları ve kişisel hijyen ve izolasyonlarına dikkat etmeleridir. Biz kurum olarak hassasiyetle çalışmalarımızı yürütüyoruz, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın da aynı hassasiyeti göstereceğinden şüphem yok." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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