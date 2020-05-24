Sokağa çıkma izni olan yaşlılar cadde ve parklara doldurdu Sokağa çıkma izni olan yaşlılar cadde ve parklara doldurdu Koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilerek, bugün 14.00-20.00 saatleri arasında izin verilmesi nedeniyle Samsun'un Bafra İlçesinde yaşlılar parklara ve sokaklara akın etti.

Sokağa çıkma izni olan yaşlılar cadde ve parklara doldurdu SAMSUN - Koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilerek, bugün 14.00-20.00 saatleri arasında izin verilmesi nedeniyle Samsun'un Bafra İlçesinde yaşlılar parklara ve sokaklara akın etti. Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24 Mayıs tarihinde yaşlıların 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde dışarı çıkabileceklerini duyurmuştu. Bugün saatler 14.00'ü gösterdiğinde 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın etti. Günlerdir evlerinden çıkmayan yaşlıların mutlu olduğu ve karşılaştığı arkadaşlarıyla bazıları sosyal mesafeyi koruyarak sohbet ederken bazıları da sosyal mesafeye aldırış etmedi. Kısıtlama gününde 6 saatlik izni olan vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek parkların, boş cadde ve sokakların keyfini sürdü. Uzun süredir evlerinde kaldıklarını dile getiren yaşlılar, sokağa çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek, uygulamanın devam etmesini istediler. Kaynak: İHA