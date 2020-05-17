Sokağa çıkma izni devletten, bulmacalar Büyükşehir'den
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Sokağa çıkma izni devletten, bulmacalar Büyükşehir'den

Bursa'da yaşayan ve devletin kendilerine tanıdığı sokağa çıkma iznini parklarda geçiren 65 yaş üstü vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin bulmaca sürpriziyle karşılaştı.

Sokağa çıkma izni devletten, bulmacalar Büyükşehir'den
17.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:30

Bursa'da yaşayan ve devletin kendilerine tanıdığı sokağa çıkma iznini parklarda geçiren 65 yaş üstü vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin bulmaca sürpriziyle karşılaştı.

Sokağa çıkma izni bulunan Bursalılar, tatlı bir sürprizle karşılaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından, Pınarbaşı Parkı'nda açık havanın tadını çıkartan 65 üstü vatandaşlara 'birer' bulmaca gazetesi hediye edildi. Başkan Aktaş, parkta bulunan insanlarla tek tek görüşerek sohbet etti. Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlılar için özel bastırdığı ve Bursa'ya dair tarihi ve kültürel miras eserlerini içeren, 65 yaş üstü vatandaşların torunlarına yönelik içeriklerin de yer aldığı bulmaca gazeteleri, beraberinde tükenmez kalemle birlikte parkta bulunanlara dağıtıldı. Özgürlüğün tadını çıkartırken Başkan Aktaş'la karşılaşan ve bulmaca gazetesi sürpriziyle karşılaşan yaşlılar, eğlenceli anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 65 yaş üstü vatandaşların özgürlük keyfine ortak oldu. Pınarbaşı Parkı'na giden ve koronavirüsle mücadelede evde kalarak sürece destek olan Bursalılarla bir araya gelen Başkan Aktaş, yaptığı açıklamada, "Onlar için tarihi ve kültürel miras açısından zengin, Osmanlı'yı kuran şehir Bursa ile ilgili değerlerin yer aldığı '16 sayfalık' bulmacalar hazırladık. Kalemlerle birlikte dağıtımını gerçekleştirdik. Hatta bu aktivitemizde evde kalan çocuklarımızı da düşündük ve bulmaca gazetesinde 4 sayfalık bir bölümü de onlar için ayırdık. Hem evlerinde hoşça vakit geçirsinler hem de şehrimizle alakalı bilgi sahibi olabilsinler istedik" dedi.

Başkan Alinur Aktaş, Türkiye'nin pandemi sürecinde çok iyi bir sınav verdiğini söyledi. Dünya genelinde ciddi kayıplara neden olan koronavirüs konusunda ortaya konulan istikrarın değerli ve önemli olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Bunu temin eden sayın cumhurbaşkanımıza, sağlık bakanımıza, bilim kurul yetkililerine ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak ede kalan çocuk, genç ve yaşlılara yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili ciddi geri dönüşler aldıklarını ve verilen tepkiler nedeniyle büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Aktaş, "Bugün de bulmacaları elden dağıtmayı arzu ettik. Hem de selam verelim istedik. Bu vesileyle Cenab-ı Hak, bizi bu sıkıntıdan kurtarsın" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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