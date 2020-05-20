Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla alışveriş merkezine geldi
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Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla alışveriş merkezine geldi

Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla alışveriş merkezine geldi Alışveriş merkezinde bayram öncesi yoğunluk Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Alışveriş Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

20.05.2020 11:55 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:59

Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla alışveriş merkezine geldi

Alışveriş merkezinde bayram öncesi yoğunluk

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Alışveriş Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kuyruk drone ile havadan da görüntülenirken 11.00-15.00 saatleri arası 0-14 yaş arası sokağa çıkma serbestliğini fırsat bilen bir anne 10 yaşındaki kızıyla bayram alışverişine geldi.

Yeni Tip Korona virüs ile mücadele kapsamında Alışveriş Merkezlerinin saat 11.00 ile 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterilmesine karar verilmişti. Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar kısıtlama ardından bugün açılan AVM'nin önünde kuyruk oluşturdu. Esenyurt'ta E-5 kenarında bulunan AVM önüne gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kapı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kuyruk drone ile havadan da görüntülendi.

Kızıyla alışverişe geldi

Tedbirler kapsamında dışarı çıkmasına kısıtlama getirilen 0-14 yaş grubunun da bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkabilecekleri söylenmişti. Yasağın kalkmasıyla 10 yaşındaki kızı Rabia Güneş ile AVM önüne gelerek içeriye girmek için sıraya giren anne ise bayramlık alıverişi yapacaklarını ifade etti.

Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla alışveriş merkezine geldi

Kaynak: İHA

Manşet

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