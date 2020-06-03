Sokağa çıkma izinlerini kullanan çocuklar bisikletleriyle Maltepe sahile akın etti
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Sokağa çıkma izinlerini kullanan çocuklar bisikletleriyle Maltepe sahile akın etti

Korona virüsle mücadelede normalleşme adımlarıyla beraber vatandaşlar sokaklara çıkmaya başladı.

Sokağa çıkma izinlerini kullanan çocuklar bisikletleriyle Maltepe sahile akın etti
03.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:19

Korona virüsle mücadelede normalleşme adımlarıyla beraber vatandaşlar sokaklara çıkmaya başladı. Bugün hem sokağa çıkma izinlerini kullanan 18 yaş altı çocuklar hem de diğer vatandaşlar Maltepe sahiline akın etti. Çocuklar bisiklet ve kaykaylarıyla gezerek hoş vakit geçirirken, diğer vatandaşlar da banklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Korona virüsle mücadelede 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine adım atıldı. Restoran, kafe, sahil ve parklar tekrar ziyarete açıldı. Ayrıca bugün 18 yaş altı çocuklar ve gençler için sokağa çıkma izni verildi. Çok sayıda çocuk, bisiklet ve kaykaylarını alarak aileleriyle beraber Maltepe sahiline akın etti. Çocuklar hem bisiklet ve kaykay sürerek enerjilerini attı hem de hoş vakit geçirdi. Güzel havayı fırsat bilen yetişkin vatandaşlar da vakit geçirmek için Maltepe sahilini seçti. Kimisi arkadaşlarıyla beraber sahilde gezdi, kimisi de banklarda ya da yeşillik alanlarda oturarak sohbet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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