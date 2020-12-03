Sokağa çıkma cezası nedir? Sokağa çıkma cezası ne kadar?

Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni birtakım tedbirler getirildi. Bunlardan en dikkat çekeni ise hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasakları oldu. Peki, sokağa çıkma cezası nedir? Sokağa çıkma cezası ne kadar?

Yeni açıklanan tedbirler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu tedbir doğrultusunda,cuma akşam 9'dan pazartesi sabah 5'e kadar sokağa çıkma tedbirleri uygulanacak. Peki sokağa çıkma yasağını delenler için nasıl bir ceza uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMANIN CEZASI NEDİR

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor..

YENİ KORONA TEDBİRLERİ NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri şöyle açıkladı:

"Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişte HES Kodu uygulamasına geçilecektir.

Kalabalık caddelere, meydanlara girebilecek kişi sayısı yine Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla sınırlanabilecektir. Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının belirleyeceği zorunlu hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası olarak uygulanabilecektir. 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir. Bu hususlarla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığının yayınlayacağı genelgede yer alacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak."