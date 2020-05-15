Sokağa çıkınca keman eşliğinde kitap okudular
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Sokağa çıkınca keman eşliğinde kitap okudular

Balıkesir'de, sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki lise öğrencileri, valilik bahçesinde keman eşliğinde kitap okudu.

Sokağa çıkınca keman eşliğinde kitap okudular
15.05.2020 19:26 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:26

Balıkesir'de, sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki lise öğrencileri, valilik bahçesinde keman eşliğinde kitap okudu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir evde kalan ve bugün belirlenen saatler içinde sokağa çıkma izni bulunan T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, valilikte buluştu.

Gençler, Vali Ersin Yazıcı ile birlikte sosyal mesafeye dikkat ederek çalan keman eşliğinde kitap okudu.

Vali Yazıcı, kitap okumayı özleyen öğrencilerin isteğini yerine getirdiklerini belirterek, "Büyük mutluluk duydum. Biz güzel bir aileyiz. En çok öğrencilerle birlikte kitap okumayı özledim. Kitap kokusundan keyif alır hale gelmek zorundayız. Bizler gençlerimizi seviyoruz, her zaman gençlerimizin yanındayız. Devlet olarak, tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanında olacağız, onlara her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, gençlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yürütülen çalışmaları anlattı, onlara tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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