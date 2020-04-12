Sokağa çıkınca ceza yedi, basın mensuplarına 'ben de sizi çekeceğim' dedi BURSA'da, sokağa çıkma yasağına uymayan ve zorla durdurdukları öne sürülen bir otomobile zorla binerek şehir merkezine gitmeye çalışan Doğan D. ve Murat U.'ya polis ekipleri tarafından 3 bin 182'şer lira para cezası kesildi.

BURSA'da, sokağa çıkma yasağına uymayan ve zorla durdurdukları öne sürülen bir otomobile zorla binerek şehir merkezine gitmeye çalışan Doğan D. ve Murat U.'ya polis ekipleri tarafından 3 bin 182'şer lira para cezası kesildi. Hastaneye gitmek istediğini iddia ederek kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldıran Murat U.,"Çekin çekin. Ben de sizi çekeceğim. Benim de çekme hakkım var" dedi.

Olay, öğlen saatlerinde Ankara-İzmir karayolunda meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Acemler Kavşağı'nda uygulama yapan polis ekipleri plakası öğrenilemeyen, içerisinde 3 kişi olan bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsünün, araç içerisindekilerini tanımadığını, iki kişinin otomobili durdurarak zorla bindiğini söylemesi üzerine polis ekipleri şüpheli iki kişiyi otomobilden indirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan, maskesiz ve eldivensiz bir şekilde dışarıya çıkan iki kişinin Doğan D. (23) ve Murat U. (26) olduğunu tespit eden polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına uymayan iki kişiye ayrı ayrı 3 bin 182 lira para cezası kesti.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDISokağa çıkma yasağına uymayan Doğan D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Bir süre hakaret ettikten sonra basın mensuplarına saldırmaya çalışan Doğan D., "Ben de sizi çekeceğim. Benim de çekme hakkım var. Ben de sizi çekeceğim" dedi. Gazetecilerin 'Sokağa çıkmak yasak değil mi, neden çıktın?" sorusuna ise hastaneye gitmek için çıktıklarını söyleyen 2 kişi, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Kaynak: DHA