Sokağa çıkan yaşlılara polis kimlik kontrolü yaptı
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Tekirdağ, Malkara, Polis, Yerel

Sokağa çıkan yaşlılara polis kimlik kontrolü yaptı

Sokağa çıkan yaşlılara polis kimlik kontrolü yaptı Korona virüs sebebiyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine Tekirdağ Malkara sokaklarında görülen bazı yaşlılar polis tarafından uyarıldı.

26.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:18
Sokağa çıkan yaşlılara polis kimlik kontrolü yaptı

Sokağa çıkan yaşlılara polis kimlik kontrolü yaptı

TEKİRDAĞ - Korona virüs sebebiyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine Tekirdağ Malkara sokaklarında görülen bazı yaşlılar polis tarafından uyarıldı.

Korona virüs sebebiyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların bir kısmının yasağa uymadığı gözlendi. İlçe merkezinde yaşlı vatandaşlara yönelik kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşları uyarıp, evlerine gönderdi.

Malkara ilçe merkezinde polis tarafından denetimler sık sık devam ediyor. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarda da, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları isteniyor.

65 yaşından küçük bir vatandaş, devletin aldığı tedbirlerin halkın sağlığı açısından yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Sokağa çıkan yaşlılara polis kimlik kontrolü yaptı

Kaynak: İHA

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Sokağa çıkan yaşlılara polis kimlik kontrolü yaptı

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