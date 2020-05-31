Sokağa çıkan yaşlılar camiye koştu
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Sokağa çıkan yaşlılar camiye koştu

- Sokağa çıkan yaşlılar camiye koştu Şanlıurfa'da dışarı çıkan yaşlılar Balıklıgöl'e akın etti Korona virüsü nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara bu gün saat 14.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkma izni verilmesiyle birlikte evlerinden çıkan yaşlılar, Balıklıgöl'deki camiler akın etti.

31.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:40

- Sokağa çıkan yaşlılar camiye koştu

Şanlıurfa'da dışarı çıkan yaşlılar Balıklıgöl'e akın etti

ŞANLIURFA - Korona virüsü nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara bu gün saat 14.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkma izni verilmesiyle birlikte evlerinden çıkan yaşlılar, Balıklıgöl'deki camiler akın etti.

Korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bu gün saat 14.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkma izni verildi. Saatin dolmasıyla birlikte yaşlılar, zaman geçirmek ve namaz kılmak için Balıklıgöl'e akın etti. Balıklıgöl platosunda yer alan camilere giden yaşlılar, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı. Balıklıgöl'de de gezen yaşlılar, balıklara yem veriş yürüyüş yaptı.

Uzun süredir evden çıkamadıkları için spor da yapamadıklarını söyleyen yaşlılar, 6 saatlik süre zarfında hem gezerek spor yapacaklarını hem de kişisel ihtiyaçlarını gidereceklerini belirtti.

Sokağa çıkan yaşlılar camiye koştu

Kaynak: İHA

Manşet

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