Sokağa çıkan vatandaşları polis ceza yazıp zorla eve soktu
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Adana, Polis, Güncel

Sokağa çıkan vatandaşları polis ceza yazıp zorla eve soktu

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen uyarıları dinlemeyip sokakta kalmaya devam eden vatandaşlar ceza yazılıp, evlerine polis zoruyla sokuldu.

19.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:22
Sokağa çıkan vatandaşları polis ceza yazıp zorla eve soktu

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen uyarıları dinlemeyip sokakta kalmaya devam eden vatandaşlar ceza yazılıp, evlerine polis zoruyla sokuldu.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle cumartesi ve pazar günleri yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Adana'da da bu kısıtlamayı denetlemek için polisler sokak sokak önlem aldı. Ancak Seyhan ilçesi, Narlıca Mahallesi'nde bir grup sokağa çıktı. Bu durumu öğrenen polis de vatandaşların yanına gelerek evlerine girmeleri konusunda uyardı. Uyarıya rağmen vatandaşlar evlerine girmeyince polis önce şahıslara 789'ar lira idari para cezası yazdı. Daha sonra da vatandaşları eve davet etti. Ancak vatandaşlar eve girmek istemeyince polis vatandaşları güç kullanarak evlerine girmesini sağladı. Polis daha sonra da sokak sokak gezerek vatandaşların evlerine girmesi için uyardı. Aksi takdirde ceza yazılacağını söyledi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Sokağa çıkan vatandaşları polis ceza yazıp zorla eve soktu

Kaynak: İHA

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