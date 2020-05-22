Sokağa çıkan gençler Maçka Parkı'na akın etti
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Sokağa çıkan gençler Maçka Parkı'na akın etti

Hasan YILDIRIM Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 15-20 yaş arası gençler ikinci defa sokağa çıktı.

Sokağa çıkan gençler Maçka Parkı'na akın etti
22.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:03

Hasan YILDIRIM Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 15-20 yaş arası gençler ikinci defa sokağa çıktı. Arkadaşları ile buluşan gençler Maçka Parkı'na akın etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler için 11.00-15.00 arası ikinci defa dışarı çıkma serbestliği başladı. Serbestliğin başlamasıyla kendilerini sokağa atan gençler parklara akın etti. Maçka Parkı'na gelen gençler de arkadaşları ile sohbet edip yürüyüş yaptı. YKS öncesi sınav stresi yaşadıklarını belirten gençler, arkadaşları ile sohbet etti. 

"SINAV STRESİ ATIYORUZ"

YKS sınavına hazırlandığını ve stresli bir dönemden geçtiğini söyleyen Can Yiğit "Biz öğrenciler olarak psikolojimiz bozulmuş durumunda. YKS sınavına hazırlanıyoruz. Yaklaşık iki aydır da eve hapsolmuş durumdayız. Bu karantina döneminde dışarı çıkmak güzel oldu. Öğrenciler olarak parkları tercih ettik. Burada oturuyoruz piknik yapıp hava alıyoruz. Bu bizim için gerçekten iyi oldu" dedi.

"DÖRT SAATLİK DE OLSA MUTLU OLDUK"Temiz hava almak için Maçka Parkı'na Gelen Yiğit Çelik "Gülmeyi özledik gerçekten. Artık sıkılmıştık. Biraz nefes almak istedik. AVM'ye gitmedik böyle parklara geldim. Burada arkadaşlarla sohbet edip temiz hava alıyorum. Burada sınav stresimizi atıyoruz. Dört saatlik de olsa mutlu olduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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