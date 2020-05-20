Sokağa çıkan çocukların ilk işleri hayvanları beslemek oldu
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Sokağa çıkan çocukların ilk işleri hayvanları beslemek oldu

Sokağa çıkan çocukların ilk işleri hayvanları beslemek oldu Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Elazığ'da bugün geçici süreliğine izin verilerek sokağa çıkan çocuklardan 8 ile 10 yaşlarındaki 3 arkadaş ilk iş olarak hayvanları besledi.

20.05.2020 20:56 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:58

Sokağa çıkan çocukların ilk işleri hayvanları beslemek oldu

ELAZIĞ - Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Elazığ'da bugün geçici süreliğine izin verilerek sokağa çıkan çocuklardan 8 ile 10 yaşlarındaki 3 arkadaş ilk iş olarak hayvanları besledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'a da 14 yaş altındakiler bugün ikinci defa sokağa çıkma mutluluğunu yaşadı. Bir çok çocuk parklara gidip oyunlar oynarken, 10 yaşındaki Elvin Nazlı Özen, Irmak Kaçar ile 8 yaşındaki Ecem Sönmez örnek bir davranış gösterdi. Sokağa çıkmadan daha önce irtibat kurdukları Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2'inci sınıf öğrencisi Hayvanları Koruma Topluluğu üyesi Beyza Berfin Şener ile görüşen çocuklar, onunla birlikte sokak hayvanlarını beslemek istediklerini dile getirdi. Bugün kısıtlamanın kaldırılması ile ilk olarak ailelerin izniyle Şener ile buluşan çocuklar, sokak hayvanlarının beslendiği noktalara gitti. Burada çocuklar elleriyle hayvanları besledi.Daha öncelerinde de sokak hayvanlarını beslediklerini dile getiren çocuklar, özellikle sıcaklığın arttığı bu günlerde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Hayvanların çok sevdiğini dile getiren 10 yaşındaki Elvin Nazlı Özen, " Bugün ikinci kez sokağa çıkıyorum. Yaşıtlarım parklarda oyunlar oynarken ben ve iki arkadaşım burada hayvanları besliyoruz. Bu sıcak günlerde onların mamasız ve susuz kalmamasını istiyoruz. Hayvanları çok seviyoruz" dedi.

Bugün için kısıtlamanın kaldırılması ile sokağa çıktıklarını aktaran 10 yaşındaki Irmak Kaçar ise "Dışarıya çıktığımızda eğlenebilirdik ama hayvanları unutmadık. Herkesin bizim gibi hayvanları beslemeleri, onlara su sevmeleri ve onları sevmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten yakında ben de bir hayvan sahiplenmek istiyorum"ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2'nci Sınıf Öğrenci ve FÜHAT üyesi Beyza Berfin Şener ise "Pandemi sürecinde özellikle hayvanlarımızı hiç aksatmadan besledik. Elazığ'da belli başlı bölgelerimiz var ve 70'e yakın sokak hayvanını doyuruyoruz. Çocuklar da sokağa çıkmak için yaş sınırı kısıtlaması geldikten sonra izin günlerinde beraber besleme yapmaya başladık. Bu gün de o özel günlerden biri ve hep beraber güzel bir besleme yaptık" diye konuştu.

Sokağa çıkan çocukların ilk işleri hayvanları beslemek oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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