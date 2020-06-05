Sokağa çıkan çocuklar yoğunluk oluşturdu 18 yaş arası çocukların sokağa çıkmasına izin verilmesi ile birlikte çocuğunu alan aileler soluğu çarşıda aldı.

18 yaş arası çocukların sokağa çıkmasına izin verilmesi ile birlikte çocuğunu alan aileler soluğu çarşıda aldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de 0-18 yaş grubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babalar çocuklarını yanlarına alıp sokağa çıktı. Kent merkezinde yoğunluk yaşanırken, bazı aileler çocukları ile alışveriş yaparken, bazıları da çarşılarda çocuklarını gezdirdiler. Sokağa çıkma izninde sokaklarda ve caddelerde yoğunluk yaşanırken, aileler maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü. - DÜZCE

Kaynak: İHA