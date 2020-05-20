Sokağa çıkan çocuklar süs havuzunda serinledi
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Sokağa çıkan çocuklar süs havuzunda serinledi

Sokağa çıkan çocuklar süs havuzunda serinledi İzin saatlerinde sıcak havaya dayanamayan çocuklar kendilerini süs havuzuna attı Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de 0-14 yaş grubu çocuklar izinli olarak sokağa çıktı.

20.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:17

Sokağa çıkan çocuklar süs havuzunda serinledi

İzin saatlerinde sıcak havaya dayanamayan çocuklar kendilerini süs havuzuna attı

DENİZLİ - Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de 0-14 yaş grubu çocuklar izinli olarak sokağa çıktı. Dışarı çıkan çocuklar sıcaklığın 38 dereceye kadar çıktığı kentte süs havuzlarına girerek serinlediler.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar ikinci kez izinli olarak dışarı çıktı. İzin saatlerinde bunaltıcı havayı gören çocuklar sıcağa daha fazla dayanamayarak kendilerini İncilipınar Parkı'nda süs havuzlarına attılar. Zaman zaman sudan çıkan ve birbirlerine su atan çocuklar, çevredekilerin şaşkın bakışlarına da aldırış etmedi.

Sokağa çıkan çocuklar süs havuzunda serinledi

Kaynak: İHA

Manşet

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