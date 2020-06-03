Sokağa çıkan çocuklar polislerle oynadı SAKARYA'da sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar, parkta polislerle birlikte oyun oynadı.

SAKARYA'da sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar, parkta polislerle birlikte oyun oynadı.

Sakarya'da aileleriyle birlikte sokağa çıkan ve Kent Park'ta eğlenen çocuklara, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Polisler, çocuklarla birlikte parkta bulunan oyun gruplarında eğlenip, mendil kapmaca oynadı. Oyun oynarken maske takarak önlem de alan çocuklar, polislerle birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Polisler ve ocuklar, birlikte fotoğraf da çektirdi.

Kaynak: DHA