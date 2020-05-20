Sokağa çıkan çocuklar mini golf oynadı
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Sokağa çıkan çocuklar mini golf oynadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan ve bugün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile ikinci kez dışarı çıkan 0-14 yaş grubu çocuklar, açık havada mini golf oynayarak stres attı.

Sokağa çıkan çocuklar mini golf oynadı
20.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:50

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan ve bugün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile ikinci kez dışarı çıkan 0-14 yaş grubu çocuklar, açık havada mini golf oynayarak stres attı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından, sokak çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan çocuklar için Muradiye Parkı'na çeşitli oyun düzenekleri ile mini golf platformları kuruldu.

Özellikle mini golf platformlarına yoğun ilgi gösteren çocuklar, spor hocaları eşliğinde bol pratik yaparak güneşli havada oyun oynamanın keyfini çıkardı.

Çocuklar, kendilerine ikinci kez verilen sokak izninin eğlenceye dönüşmesinden dolayı büyük sevinç yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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