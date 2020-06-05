Sokağa çıkan çocuklar Konyaaltı Plajı'na akın etti Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, 6 saatlik serbestlikte parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, 6 saatlik serbestlikte parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Antalya'da saat 14.00'ten itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'na akın etti. Çocuklar, denize girmenin, sahilde oyunlar oynamanın mutluluğunu yaşadı.

Bazı çocuklar sahil bandın da bisiklet sürdü, patenle kaydı, yürüyüş yaptı.

Aileleriyle piknik ve mesire alanlarına giden bazı çocuklar da top oynadı, ip atladı.

Kaynak: AA